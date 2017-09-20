Beyin ve sinirbilim uzmanlarından oluşan uluslararası bir kurul, hayatın en büyük gizemlerinden birine bilimsel açıklama getirmek üzere güçlerini birleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) beynin gizemini çözmek için çalışan 21 laboratuvarı, Amerikalı 2 vakfın 14 milyon dolar bağışının ardından güçlerini “Uluslararası Beyin Laboratuvarı” adı altında birleştirdi. Bilim insanları grubu, “Beynin ne yapılması gerektiğini, nasıl karar verdiğini” araştıracak. Bilim insanları, beynin dış dünyadan nasıl bilgi aldığını, bu bilgileri nasıl anlamlandırdığını ve nasıl yanıt vermeye karar verdiğini çözmeye çalışacak. Çalışmayla beynin, baskı ve yönlendirmeyle karar vermeye etkisi de araştırılacak. Her bir laboratuvar, sürecin aynı parçasına aynı anda aynı yöntemler kullanarak yaklaşacak ve sonuçlar karşılaştırılacak. Böylece bilim insanları sonuca mümkün olan en kısa zamanda yani 10-15 yılda ulaşmayı hedefliyor. Araştırmacılar neler olduğunu ayrıntılarıyla çözebilirse, yaşamın özünü oluşturan süreç bilimsel olarak açıklanmış olacak. Çalışma ABD’nin Simons Vakfı ve Welcome Trust tarafından destekleniyor.