ABD’nin Harvard Üniversitesi öncülüğündeki çok sayıda ülkeden bilim insanları, beyinde “kişinin orijinal fikirler geliştirip geliştiremeyeceğini ortaya koyan” nöron faaliyeti gözlemledi. Buna göre orijinal fikirleri olanların üç bölgesinde aktivite artıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre çalışmada kişinin derin düşüncelere daldığında belirli bölgelerdeki nöron faaliyetlerinin de hızlandığı gözlendi. Uzmanlar bu tespitlerle çocukların ileride deha olup olmayacağının beyin taraması ile tespit edilebileceğine inanıyor.

Beyinde dehanın merkezi

beyin taraması

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