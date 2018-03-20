Beylikdüzü'nde şüpheli bir araçla yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapan ekip aracındaki polis memurunun beli kırıldı.

AA'nın aldığı bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Avcılar'dan Büyükçekmece istikametine kaçan şüpheli, E5 kara yolunda durdurmak istedi. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüphelinin aracını TÜYAP mevkisinde sıkıştıran ekip aracı, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Polis aracında bulunan polis memurlarından İsmail Kutlu'nun beli kırılırken, Emre Terzi hafif yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli V. K. kısa süre sonra yakalandı.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen şüpheliye ait araçta, bir miktar uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin 8 dolandırıcılık, 1 tehdit, 1 yaralama ve 1 kamu malına zarar vermekten, 11 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonucu beli kırılan polis memuru İsmail Kutlu'nun, Büyükçekmece'deki özel bir hastanede ameliyata alındığı belirtildi.

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