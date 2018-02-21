Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden otomobiliyle inmeye çalıştı. Ancak araç merdivenlerde asılı kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuya kalan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı.



DHA'nın haberine göre olay Beyoğlu İstiklal Caddesi Çapanoğlu sokakta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı.

Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.





ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU



Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

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