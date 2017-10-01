Beyoğlu'nda restoranın tarandığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda, dün öğleden sonra Kumbarhane Caddesi üzerindeki bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Beyoğlu'nda yer alan Kumbarhane Caddesi üzerindeki bir restorana yönelik dün saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Beyaz bir otomobille cadde üzerinde seyreden saldırganlar, restoranın önüne geldiğinde yavaşlayarak, otomobilin içinden restoranı taradı.
Olay esnasında restoranda çok sayıda insanın bulunduğu öğrenilirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından polisten kaçan şüpheli şahısların, E-5 Karayolu'ndan Okmeydanı'na girdikleri ve izlerini kaybettirdikleri bilgisine ulaşıldı. Olaydan sonra bugün kapalı olduğu görülen restorana isabet eden mermilerin açtığı delikler de saldırıyı gözler önüne serdi.
UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI ANI KAMERADA
Söz konusu saldırı çevredeki bir iş yerinin de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden beyaz bir otomobilin yavaşladığı ve sağ kapı camlarından dışarıya uzanan iki kişinin elindeki silahları defalarca kez ateşlediği görülüyor. Saldırganlardan birinin elindeki silahın uzun namlulu olması dikkat çekiyor. Saldırı anında olay yerinde bulunan bir vatandaşın, panikle kameranın bulunduğu iş yerine girmesi de yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Beyoğlu
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