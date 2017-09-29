Beyoğlu ve Fatih'te kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan toplam 20 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beyoğlu Çiçek Pasajı'nın girişindeki işyerinde kaçak sigara, puro ve elektronik sigara yakalanırken, Kumkapı'da ise kaçak içki ele geçirildi. El konulan içki ve sigara ürünlerinin toplam değerinin 10 milyon lira olduğu öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un en gözde eğlence yerlerinden biri olan Beyoğlu Çiçek Pasajı'ın girişinde bulunan sigara ve tütün satan işyeri ile bu işyerinin depolarına baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen sigara, elektronik sigarala ve puralara el konuldu.





Ekipler ayrıca, Fatih ilçesinin Kumkapı semtinde de çok sayıda işyerine baskın yaptı. Bu işyerlerinin gizli bölmelerinde ve depolarında yer alan kaçak içkinin yanısıra, cinsel içerikli hap ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Her iki ilçedeki operasyonla ilgili olarak toplam 30 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.