Sınavlara hazırlanırken bilemediğin soruyu gönder, çözsünler "öğretmen cepte"

Üniversiteden arkadaş olan İzmirli matematik öğretmeni Emrah Tunç ve Cavit Çetin Öztürk, özel ders alamayan, kurslara gidemeyen öğrencilere ve kendilerini geliştirmek isteyen öğretmenlere kolaylık sağlamak amacıyla mobil uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde öğrenciler çözemedikleri soruların fotoğraflarını diledikleri öğretmene gönderebiliyor. Öğretmenler de
soruları aşama aşama çözerek öğrenciye iletiyor.
UYGULAMA ÜCRETSİZ
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Türkiye’de bu şekilde hizmet veren ücretsiz ilk ve tek uygulama olan Öğretmen Cepte’nin kurucuları Emrah Tunç ve Cavit Çetin Öztürk, “Öğrencilerin bir kısmı özel okul, dershane ve özel ders imkânına sahipken, bir kısmı taşımalı eğitimle okul hayatını sürdürüp sınavlara hazırlanmaya, geleceğine yön vermeye çalışıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak tüm öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği bir platform oluşturmak istedik” dedi.
Uygulama, 3 ay önce ülke çapında hizmete girdi. İki matematik öğretmeniyle başlayan uygulama 3 ayda 700’den fazla öğretmenle hizmet ağını geliştirdi. 6 bindenfazla öğrenci üye oldu, öğretmenler tarafından binlerce soru çözüldü. Tunç ve Öztürk, “Özellikle mesleğinin ilk yıllarında olup da ‘tecrübesiz’ olarak görülen, aslında mesleğinde yetkin olan genç öğretmenler uygulama sayesinde hızla tanınır hale geliyorlar. Çünkü öğrenciler, öğretmenlerin nerede yaşadıklarını da görebiliyorlar” dedi. Bir ilçede en çok soru çözen öğretmen, o ilçedeki öğrencilere “Haftanın Öğretmeni” olarak gösteriliyor. Yalnızca öğretmenlerin erişimine açık olan “Öğretmenler Odası” adlı ortak mesajlaşma alanında tüm öğretmenler fikir alışverişinde bulunabiliyor.
ÖĞRENCİLER SİSTEME NASIL ULAŞACAK?
Öğretmen Cepte, Apple Store ve Google Play’den bedelsiz indiriliyor. Öğrenciler ve öğretmenler sistemde profil oluşturuyor. Öğrenciler sistem üzerinde seçtikleri bir öğretmene matematik ve geometri sorularını iletiyor. Öğretmen soruyu aşama aşama çözüp öğrenciye gönderiyor. Öğrencilerin sorduğu ve öğretmenlerin çözdüğü sorular tüm üyeler tarafından görülebiliyor. Her öğretmenin hangi ilde olduğu, haftada kaç soru çözdüğü, toplam çözdüğü soru sayısı profillerinde yer alıyor. Öğrenciler ilk aşamada bir öğretmen seçebiliyor. Her 20 soruda bir öğretmene daha sorma hakkı kazanıyorlar ve zaman içerisinde kendi öğretmen kataloglarını oluşturabiliyorlar. Öğrenciler öğretmenlerle bire bir iletişime de geçebiliyor. Öğretmenler, uygulama sayesinde özel ders vermek için duyuruda bulunabiliyor.
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