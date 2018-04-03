Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen “Bilgiden Bilince” konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:

“Bazı ayetleri anlamak için astronomi bilgisi gerekiyor. Astronomi konusunda birkaç makale, kitap okuyan birisi hiç okumayana göre bu ayetleri daha iyi anlar. O yüzden diyorum ki bir kişinin Kuran-ı Kerim’i baştan sona tefsir etmesi çok zor. Bilmiyorum başarabilir miyiz ama şöyle bir niyetimiz var, her alanın uzmanını bulup Kuran-ı Kerim’i baştan sona tefsir etmek. Yani astronomi ile ilgili ayetleri tefsir ederken bir astronom orada bulunsun. Müminun Suresi’nin ilk sayfasının yarısından sonra çocuğun ana rahmindeki gelişim süreçleri anlatılıyor. O ayetleri tefsir ederken o alanın bir uzmanı mutlaka hocamızın yanında olsun. Yer, gök bilimleri... Yani bu alanlarla ilgili üniversitede bölümler var, mühendislikler var. Bu uzmanların bir araya getirip mutlaka bu ayetleri daha iyi anlama noktasına gitmek gerekiyor.”

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