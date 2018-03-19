Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci seçmek için 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 06 Ocak -10 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. BİLSEM sınavlarına katılan öğrencilerin sınav sonuçları 16 Mart'ta açıklandı. Öğrenci velisi tarafından yapılacak BİLSEM sınav itirazları bugün başlıyor. BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM itiraz parası hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

BİLSEM SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınav sonucuna itiraz öğrenci velisi tarafından 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. İtirazların yapılabilmesi için önce itiraz ücretinin yatırılması gerekiyor.

Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM İTİRAZ PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

İtirazlar, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL yatırıldıktan sonra yapılabilecek.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM'LERDE EĞİTİM NASIL YAPILIR?



Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER