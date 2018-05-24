BİM'de bu hafta birbirinden özel ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. BİM 25 Mayıs 2018 Aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden mutfak gereçlerine ve tekstil ürünlerine kadar pek çok üründe indirim var. İşte BİM 25 Mayıs 2018 Aktüel ürünler listesi...

BİM 25 MAYIS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

JVC 50″ UHD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 1.999 TL

Cırtlı bebek ayakkabısı 14,90 TL

Cırtlı kız çocuk ayakkabı 17,50 TL,

Tv ünitesi raflı 129,00 TL,

LG SK1 Sound Bar 349,00 TL,

Samsung hızlı şarj aleti 49,90 TL,

Xiaomi taşınabilir şarj aleti 59,90 TL

Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi 229,00 TL

Fakir elektrik süpürgesi 229,00 TL,

Fakir blender seti 99,90 TL,

25 L termos 49,90 TL,

sosluk 14,50 TL,

Tefal Cooc right tava 39,90 TL,

dolap içi metal raf düzenleyici 7,90 TL,

çift kişilik nevresim takımı 59,90 TL,

Polo tişört 24,90 TL,

kapaklı mega kase 7,90 TL,

Luminarc oval servis tabağı 8,90 TL,

takım çantası 21 inç 29,90 TL,

2’li kabartma banyo paspası 34,90 TL,

ilk evcil hayvanım 22,90 TL,

Dede lisanslı futbol kalesi 19,90 TL,

Barbie bebek 16,50 TL,

erkek baxer 5,45 TL,

3’lü patik çorap 4,95 TL

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