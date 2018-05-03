BİM bu hafta dondurulmuş gıda ve teknolojik ürünlere de yer verdi. 4 Mayıs BİM mağazalarının hazırlamış olduğu kampanya kataloğunda hangi fırsat ürünleri bulunuyor. İşte BİM 4 Mayıs 2018 Aktüel kataloğu.

BİM 4 MAYIS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bimde bu hafta indirim kataloğu yüzlerce marka yeni ürünle sizlerle:

Şok buhar seçeneği bulunan Philips Buharlı Ütü 149,90 TL,

Zil sesi uyarılı Luxell Mini Fırın Turbo 40lt 145,00 TL,

1 saat kullanım süresi sunan Philips Saç Sakal Kesme Makinesi 89,90 TL,

Fön aparatı bulunan Blue Hause Saç Kurutma Makinesi 45,00 TL,

Tüm kullanımlar için başlıklı Fakir Blender Robot Set 129,90 TL,

Paslanmaz çelik iç gövdeli Altus Çay Makinesi 109,90 TL,

Farklı numaralarda Şık Bayan Terlik 12,90 TL,

Yazlık Bayan Terlik 14,90 TL,

Yatak Örtüsü Çift Kişilik 99,90 TL,

Halı 89,90 TL, Lüx 2’li Banyo Seti 34,90 TL,

Taşlı Metal Havluluk 19,90 TL,

48 Parça Porselen Yemek Takımı 199,90 TL gibi kaçırılmayacak fiyatlar ile 4.05.2018 Bim mağazalarında sizleri bekliyor.

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