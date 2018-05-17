Bingöl bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Bingöl'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Bingöl'de iftar ve sahur vakitleri...

Bingöl iftar saati kaçta? (Bingöl iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Bingöllüler ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Bingöl'de iftar saat 19.31'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19.32 olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Bingöl sahur ve imsak saati kaçta? (Bingöl sahur vakit)

Bingöl'de bugün sahur 03.17'ye kadar gerçekleşti. Okunan ezan ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03.16'ya kadar olacak. İmsak saat 03.16'de gerçekleşecek.

BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Bingöl Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Bingöl için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:17 04:58 12:20 16:11 19:31 21:04 2 17.05.2018 Perşembe 03:16 04:57 12:20 16:12 19:32 21:06 3 18.05.2018 Cuma 03:15 04:56 12:20 16:12 19:33 21:07 4 19.05.2018 Cumartesi 03:13 04:56 12:21 16:12 19:33 21:08 5 20.05.2018 Pazar 03:12 04:55 12:21 16:12 19:34 21:10 6 21.05.2018 Pazartesi 03:11 04:54 12:21 16:13 19:35 21:11 7 22.05.2018 Salı 03:10 04:53 12:21 16:13 19:36 21:12 8 23.05.2018 Çarşamba 03:09 04:53 12:21 16:13 19:37 21:13 9 24.05.2018 Perşembe 03:08 04:52 12:21 16:13 19:38 21:15 10 25.05.2018 Cuma 03:06 04:51 12:21 16:13 19:39 21:16 11 26.05.2018 Cumartesi 03:05 04:51 12:21 16:14 19:39 21:17 12 27.05.2018 Pazar 03:04 04:50 12:21 16:14 19:40 21:18 13 28.05.2018 Pazartesi 03:03 04:50 12:21 16:14 19:41 21:19 14 29.05.2018 Salı 03:03 04:49 12:21 16:14 19:42 21:21 15 30.05.2018 Çarşamba 03:02 04:49 12:22 16:15 19:42 21:22 16 31.05.2018 Perşembe 03:01 04:48 12:22 16:15 19:43 21:23 17 01.06.2018 Cuma 03:00 04:48 12:22 16:15 19:44 21:24 18 02.06.2018 Cumartesi 02:59 04:47 12:22 16:15 19:45 21:25 19 03.06.2018 Pazar 02:59 04:47 12:22 16:16 19:45 21:26 20 04.06.2018 Pazartesi 02:58 04:47 12:22 16:16 19:46 21:27 21 05.06.2018 Salı 02:57 04:46 12:22 16:16 19:47 21:28 22 06.06.2018 Çarşamba 02:57 04:46 12:23 16:16 19:47 21:29 23 07.06.2018 Perşembe 02:56 04:46 12:23 16:17 19:48 21:29 24 08.06.2018 Cuma 02:56 04:46 12:23 16:17 19:48 21:30 25 09.06.2018 Cumartesi 02:55 04:46 12:23 16:17 19:49 21:31 26 10.06.2018 Pazar 02:55 04:45 12:23 16:17 19:49 21:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:54 04:45 12:24 16:18 19:50 21:33 28 12.06.2018 Salı 02:54 04:45 12:24 16:18 19:50 21:33 29 13.06.2018 Çarşamba 02:54 04:45 12:24 16:18 19:51 21:34 30 14.06.2018 Perşembe 02:54 04:45 12:24 16:18 19:51 21:34

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