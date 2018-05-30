İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde banka dolandırıcılığı şikâyetlerinin artması üzerine çalışma başlattı. Liderliğini Yusuf V.’nin yaptığı siber çetenin çağrı merkezi kurarak, sesi güzel kızları işe aldıkları, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak 10 binin üzerinde banka müşterilerine ulaştıkları tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre “Kredi kartı aidatınızı iade edeceğiz” veya “Düşük faizli kredi vereceğiz” yalanlarıyla banka müşterilerinin kredi kartı, internet bankacılığı bilgilerini alan çete üyelerinin 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

DOLANDIRICILIK ANI KAMERADA

Siber çetenin, müşterilerini dolandırdıkları anda yaptıkları işlemleri de kamerayla kayda aldıkları tespit edildi. Çete üyeleri, dolandırıcılık yolu ile elde ettikleri paraların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İstanbul siber polisi liderliğini Yusuf V.’nin yaptığı şebekeye operasyon düzenledi. Aralarında Yusuf V.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER