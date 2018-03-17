Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyünün yaklaşık olarak 500 metre kuzeyinde Özündürük mevkinde bir tepenin eteklerinde bulunan ana kaya blokunun altında yer alan yerleşim yeri, tarihi dokusu ile dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre yumuşak kayaların oyulması ile oluşmuş olan üç katlı yer altı yerleşim yerinin farklı boyutlarda 3 salonu var. Halk arasında Horun Mağarası olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişiliği 60-70 santimetre yüksekliği 1.30 santimetre.

Mağaraya daracık giriş ağzından eğilerek girilirken, içerisi karanlık olduğu için el feneri aydınlığı ile gezilebiliyor. Ana kayanın o dönemin ilkel aletleri ile oyularak oluşturulan büyük salonu altı adet sütün destekliyor. Yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor. Taş devrini anımsatan yerleşim yeri içerisindeki havalandırma deliklerinde ise yarasalar yaşıyor.





Binlerce yıllık yeraltı yerleşim yerini defineciler talan etti

























Binlerce yıllık yeraltı yerleşim yerini defineciler talan etti

DEFİNE AVCILARI MAĞARAYA BÜYÜK ORANDA ZARAR VERMİŞ

Tarihi dokusuyla dikkat çeken mağara definecilerin kurbanı olmuş durumda. Yerleşim yerinde 3 katlı olduğu söylenen salonun girişi yapılan kazı nedeni ile kapanırken, bir diğer salona açılan koridorla toprak ve kaya parçası ile doldu. Büyük salondaki bazı sütunlar da definecilerin tarafından tahrip edildi. Ayrıca ana kayanın üst tarafındaki havalandırma deliğini de genişletilerek tepeden içeri giriş açan defineciler, tarihi dokuya büyük oranda zarar verdi.

KÖYLÜLER YERLEŞİM YERİNİN KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTİYOR

Köy Muhtarı Ali Şenel, köyün Kars'tan gelen muhacirlerden oluştuğunu, mağarayı andıran yapının çocukluk yıllarında köylüler tarafından bulunmuş olduğunu söyledi. Eski dönemlerdeki insanların yerleşim yeri olarak kullandığı yerin defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Muhtar Şenel, "Dışarıdan burayı gelip gezenler çoktu. Burası sit alanına alınmıştı. Müzeden gelen ekip çalışma yaptı bir kaç yıl önce. Şu an burası tahrip edilmiş durumda. İçler acısı bir manzara ile karşı karşıyayız.

Mağarayı andıran yerleşim yerini ayakta tutan sütunların bazıları tahrip edilmiş durumda. Mağara birkaç odadan oluşuyordu ama girişi yapılan kazılar nedeni ile kapanmış. Ayrıca mağaranın girişindeki kapı olarak yapılan tekerleği andıran kaya da parçalanmış durumda." dedi.

Muhtar Şenel, mağaranın yıllar önce ilkel şartlarda insanlar tarafından elleri ile yapılmış olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Burada daha öncelerde insanların yaşamış olduğu biliniyor. Kayanın altındaki bu yerleşim yeri maalesef tahrip edilmiş durumda. Daha geç olmadan buranın koruma altına alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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