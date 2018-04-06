Bir bale temsili sahneye nasıl konur? Kıyafetler nasıl hazırlanır? Koreografisiyle izleyiciyi büyüleyen bir temsil hangi aşamalardan geçer? Tüm bu soruların yanıtını merak ediyorsanız Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın fuaye alanındaki ‘Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?’ sergisini gezebilirsiniz. Klasik balenin ortaya çıkışı, Türkiye’deki ilk bale toplulukları, eserlerin, koreografilerin nasıl belirlendiği, balerinlerin, tasarımcıların görüşü aşama aşama aktarılıyor izleyiciye. Süreyya Operası Genel Koordinatör Yardımcısı Aslı Ayhan, dönem dönem yaptıkları sergilerle izleyiciyi opera ve balenin bir parçası haline getirdiklerini söylüyor: “Her sene bale, klasik müzik, kostüm konularında seyircimizi bilgilendirmek için eğitsel sergilerimiz oluyor. İzleyiciler opera ve tiyatro eserinin nasıl hazırlandığı konusunda fikir sahibi ancak bale daha bilinmez onlar için. Biz de balenin dili nedir, bir dansçı nasıl yetişir gibi alfabesini anlatmak istedik.” HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Yeniden sergiye gelecek olursak... İlk klasik bale kabul edilen örnekler Antik Yunan dönemindeki danslı tiyatro eserleri, tragedyalar... Balenin lirik anlatımının ortaya çıkışı ise Geç Rönesans dönemine uzanıyor. Tam anlamıyla ilk bale okulu Fransa’da XIV. Louis tarafından Kraliyet Müzik ve Dans Akademisi altında kuruluyor. Barok sanat anlayışının etkin olduğu 17. ve 18. yüzyıllarda Fransa saraylarında dönemin bestecilerinin müzikleriyle bale gösterileri sahneleniyor. 19. yüzyılda ise sarayın dışına taşıyor ve halka açık temsiller düzenleniyor. Bale sanatı, 1880-1920 yılları arasında altın yıllarını yaşıyor.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Hükümeti, İngiliz Kraliyet Balesi’nin kurucusu, dansçı ve koreograf Dame Ninette de Valois’yı Türkiye’ye davet ediyor. Madam, 29 öğrenci seçerek 1948’de Yeşilköy Devlet Bale Okulu’nu kuruyor. Bu okul, 1950’de Ankara’ya taşınarak Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale bölümü oluşturuyor. 1957’de bale bölümünün ilk mezunları Türk Devlet Balesi’nin çekirdeğini oluşturuyor. 1971- 72 sezonunda bale temsilleri sadece Ankara’da değil, İstanbul ve yurtdışı turnelerinde de sergilenmeye başlanıyor.

Bale sanatının tüm özelliklerini anlatan sergide koreografların, başdansçıların, kostüm ve dekor tasarımcılarının görüşlerine de yer veriliyor. Ve bir temsilin hazırlanmasını 20 dakikalık videodan takip edebiliyorsunuz.

Sergi, 2 Haziran’a kadar pazar günleri hariç Süreyya Operası’nda görülebilir.