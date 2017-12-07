Bir dolduran bir daha gelmiyor

Dermatolog ve estetik cerrahi uzmanları, bir ilaç firması tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘dolgu ve botoks’ konferansında buluştu.
Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; dolgu ve botoksa dair verilerin paylaşıldığı toplantıda Türkiye’de 2017 yılında en çok yüzde 47 oranıyla dudak bölgesinde işlem yaptırıldığı belirtildi. Dudakları, yüzde 36 ile burun kanatları, yüzde 13 ile elmacık kemikleri ve yüzde 2 ile barkod çizgileri izliyor.
Verilere göre bu işlemler 5 yıl öncesine göre yüzde 65 arttı. Türkiye’de 2017’de hekimler tarafından hasta başına yapılan dolgu miktarı ise ortalama 1.1 mililitre. Bir başka veri ise dolgu ya da botoks tedavilerinin tekrarlanma nedeni ile ilgili. Toksin ve dolgu uygulamalarının tekrarlanma oranlarının yüzde 50’nin altında olmasının nedeni olarak fiyat, eksik ürün enjeksiyonu, yanlış ürün tercihi ve kötü uygulama olarak gösterildi.
Medikal Estetik ve Beslenme Uzmanı Burak Başarır, “Avrupa’daki hastaların dolgu ve botoks konusundaki bilgileri oldukça yüksek. Bizde ise bilgi oranı oldukça düşük. Dolgu ve botoks işlemi yaptıran hastaların yüzde 72’si tekrar yaptırmıyor. Çünkü memnuniyetsizlik oranı yüksek. Dolguda yüzde 80, botoksta ise yüzde 60. Avrupa’da bu durum tam tersi” dedi.
3 YILDA 1000 LİTRE
2012’de yapılan botoks ve dolgu işlem sayısı 120 bin iken bu rakam giderek arttı. 2017’de işlem sayısı 500 bini buldu. Merdivenaltı ve kayıtdışı yapılan işlemler bu verilerin dışında. 2015-2016-2017 toplam rakamı ise 1 yılda 1 milyon mililitre olarak gerçekleşti. Yani 3 yılda 1000 litre dolgu ve botoks malzemesi kullanılmış oldu.
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