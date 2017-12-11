İçişleri Bakanlığı:Bir haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 4-11 Aralık'ta düzenlenen terör operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 323 operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, operasyonlarda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 153, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 67, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 699, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 923'ü terör suçları, 74'ü düzensiz göç ve 3 bin 65'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2'si ölü, 2'si sağ, 3'ü teslim olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

EYP İLE DÜZENLENEN SALDIRILARIN FAİLLERİ

Ayrıca 22 Ağustos 2017'de Van'ın Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlerin, parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda Şırnak ve Van'da, 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıların da arasında bulunduğu 12 EYP saldırısının failleri oldukları tespit edildi.

Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Hatay ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 22 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 34 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 728 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 11 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 15 silah ile bin 218 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde 2 bin 215 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 220 kilogram esrar, 78 kilogram eroin, 7 kilo 43 gram metamfetamin, 5 kilo 66 gram kokain, 8 bin 883 uyuşturucu hap ile 66 kök kenevir bitkisi, 935 bin 648 paket kaçak sigara ve 223 ton 993 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 35 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 298 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 507'si denizlerde olmak üzere 2 bin 184 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 74 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ başta olmak üzere örgüt propagandası yapan, öven, bu örgütlerle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ

Türkiye genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik eş zamanlı olarak 4 bin 351 personelin katılımıyla "Günübirlik Kiralanan Evlerin Denetlenmesi-2" uygulaması yapıldı. Denetimlerde 10 bin 419 ev kontrol edilirken, 133 aranan şahıs yakalandı, kayıt dışı olarak tespit edilen 2 bin 448 evin sahibine cezai işlem uygulandı.

içişleri bakanlığı