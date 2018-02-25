Siyah-beyaz TV günlerinden beri artistik patinajın buz dansı faslında hep Rus hayranıydım. Balerina zarafetiyle Natalia Linichuk ve partneri Gennadi Karponosov’dan başlayarak. Sonra o oyunbozan İngiliz çift peydah oldu; Jayne Torvill ve Chistopher Dean kasıp kavurdu ortalığı. Tamam ‘Bolero’ mükemmeldi ama sihri eksikti, sempatik gelmediler, hiç ısınamadım. Ve yıllar sonra Kanadalı Tessa Virtue-Scott Moir çifti geçmişteki bütün buz büyülerini sildi. Otoritelerin ortak kanaati, onlar buz dansında bütün zamanların en iyisi. Teknik, estetik ve uyumda mükemmelliğin doruğundalar. HT Pazar'dan Ayşe Özek Karasu'nun haberi...

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda da altın, sonra Soçi’de gümüş madalyayı almışlardı ama Pyeongchang’daki Moulin Rouge’lu final kimsede soluk bırakmadı. O ne uyum, o ne tutkulu romantizm ve Kanada topraklarından doğup bütün dünyaya yayılan “shipping” olayının müsebbibi olarak, o ne seksapel!

Moulin Rouge’un zaten kışkırtıcı tonu eşliğinde öyle bir erotizm ki, olimpiyat jürisine müstehcen gelebilir kaygısıyla Kanada ulusal yarışmasında sergiledikleri programda bazı değişiklikler yapmışlar. Tessa’nın yüzü dönük vaziyette Scott’un omzunda oturduğu bölümü kısa tutmuşlar meselâ.

“Shipping” fenomeni bizim kültür-magazin âlemimize pek aşina bir olgu değil. Belli kurgu karakterlerin romantik ilişki içinde olmasını isteyen ve hatta bunun için yazara, yapımcıya baskı yapan hayranlar oluşturuyor “shipper” kitlesini. Sözcük, “relationship”in yani “ilişki”nin “ship”inden türetilmiş. Geçmişi X-Files’a uzanıyor. Dizinin ajan kahramanları Fox Mulder ve Dana Scully’nin iş ilişkisinin yanı sıra romantik ilişki yaşamasını da isteyenlerin türettiği bir kavram “shipping”

Aynı fenomen Harry Potter serisinin son kitaplarına da sirayet etti. İki karakterli değil, çok katmanlı “shipper” savaşları yaşandı. HarryHermione, Harry-Ginny, Ron-Hermione eşleştirmesi için kıyasıya çatıştı taraflar.

Şimdi de Virtue-Moir çiftiyle ilgili sosyal medyadaki yorumlar, GIF’ler, yığınla fanfiction ve komplo teorileri çok derin bir “shipping” külliyatı oluşturuyor.

VM SHIPPER’LAR

Virtue-Moir’in dansına hasta olan “VM shipper” topluluğu birkaç gruba ayrılıyor. Bir grup, ikisinin buz pisti dışında da gerçekten ilişkisi olduğuna ve bunu gizlediklerine inanıyor. Gizlice evlenip çocuk sahibi olduklarına dair komplo teorileri bile mevcut. Diğer grup ise “Biz arkadaşız” açıklamalarına inanmakla birlikte, ille de sevgili olmaları gerektiğine kanaat getirmiş bulunuyor. Hatta sosyal medyada şöyle yazanlar var: “Pist dışı ilişkinin pistteki uyumu bozacağını düşünüyorsanız, sporu bırakın aşkınızı yaşayın...” Bir de pistteki o bakış ve dokunuşlarda platonik aşk havası sezenler var ki, onlar da aslında aralarında derin bir aşk olduğunu çifte fark ettirmek için uğraşıyor. “Hadi git Tessa’ya, onu sevdiğini söyle” diye neredeyse yalvaranlar var Twitter’da. Tamamı kadın. “Salaklar öpüşün artık” yazan erkekler de yok değil.

Tessa Virtue ile Scott Moir’in arkadaş olduğu kesin. 20 yıldır sadece buz pistinde partner hayatı yaşıyorlar, aşk hayatı değil. Birbirlerine değil sadece spora tutkulu olduklarını söylüyorlar. Röportajlarda onlara da soruluyor “shipper” kitlesinin baskısı. Virtue diyor ki; “Çok küçük yaşta başladık. Koçlarımız aramızdaki partner bağını oluşturmak için büyük uğraş verdi. Saygı ve güvene dayanan bu partner ilişkisi için onlara çok şey borçluyuz. Biz birlikte kaymaktan büyük zevk alıyoruz...” Scott Moir ise “Belki de buz üstünde romantik hikâyeleri anlattığımız için bizi evli zannediyorlar. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz” diyor.

Ama pistten fışkıran cinsel büyüye kapılanların baskısı devam ediyor. Öyle ki, antrenörleri de bulaşıyor muhabbete. “Aslında onlar bir zamanlar çıkıyordu... Tessa 7, Scott da 9 yaşındaydı” diye dalgasını geçiyor.