Birce Akalay, bu hafta Beyaz Show'un konuğu olacak. Beyaz Show'un konukları listesinde yer alan Birce Akalay için izleyiciler de araştırma yapmaya başladı. Peki Birce Akalay kimdir, Birce Akalay kaç yaşında?

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 (34 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden tamamlayan Birce Akalay, ardından İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nde eğitim görmeye başladı ancak eğitimini tamamlamadı. Ardından Haliç Üniversitesi'ne geçiş yapan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden Birce Akalay, Avrupa Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etti ve yarı finale yüksedi. 2004-2007 yılları arasında bazı kanallarda spor spikerliği yapan Birce Akalay, 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizilerinde baş karakterleri canlandırdı.

Kanal D'de bir süre ekrana gelen Küçük Ağa dizisinde Sinem karakterini canlandıran Birce Akalay, dizide başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir ancak ikilinin evlilikleri 17 Ocak 2017'de sona ermiştir.

Birce Akalay günümüzde Kanal D ekranlarında Siyah Beyaz Aşk isimli dizide İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşmaktadır.

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