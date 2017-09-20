West Flanders valisi Carl Decaluwe, " Denizaltı gayet iyi durumda ve iskeleti aynen korunmuş. İçinde 22'si mürettebat, 1'i kumandan olmak üzere 23 cesedin olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Denizaltının bir mayın tarafından batırılmış olduğu düşünülüyor.

Denizaltının kumanda kulesinin hiç zarar görmediği dikkat çekerken torpido tüplerinin denizaltıdan ayrılmış vaziyette olduğu bildirildi. 1915 – 1916 yıllarında üretilen UB-II tipi denizaltıların 50 metre derinliğe kadar dalma özellikleri bulunuyor.

Birinci Dünya Savaşı

alman

denizaltı

UB-II

Carl Decaluwe