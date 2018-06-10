Türkiye’de ısınan havalarla birlikte artan bisiklet kullanımı, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle birleşince spor için de olsa riske dönüştü. Özellikle dikkatsiz davranan araç sürücüleriyle, görünür olmayan kıyafet ve uygun olmayan teçhizatla trafiğe çıkan bisikletliler, kazalara davetiye çıkardı. Kazaların sonuncusu dün Bursa’da meydana geldi. 3 arkadaşıyla bisiklet turuna çıkan özel bir bankanın şube müdürü evli ve 1 çocuk babası Kerem Yorulmaz’a (26) Mudanya yolunda karşı yönden gelen bir araç çarptı. Hendeğe düşen Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı trafik ışıklı yerde fren izine bile rastlanmadı. Araç sürücüsü Faruk O. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başladı.

26 yaşındaki Kerem Yorulmaz, evli ve 1 çocuk babasıydı

‘SERSERİ MAYIN GİBİ TRAFİĞE ÇIKIYORLAR’

Gazete Habertürk’ten Uzay Kesmen'e konuşan Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Türkiye’deki trafik kültürünün çok kötü olduğunu ve bunun her türlü kazaya davetiye çıkardığını söylüyor. Trafikte araç sürücüleri ve bisikletlilerin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Suyabatmaz, özeleştiri de yapıyor:

“Türkiye’de yüksek bir trafik kazası oranı var. Bunu azaltmanın yolu, genel olarak trafik kazalarını azaltmak. Bisikletlilere düşen görev, kurallara uymaları dışında görünür olacakları şekilde giyinmeleri. Bizim de ‘görünür ol, güvende ol’ diye bir kampanyamız var. Bisiklet sürücülerinin gündüz fosforlu sarı yelek, gece de reflektif malzemeli kıyafetler giymesi gerekiyor. Bisikletin üzerinde yansıtıcı malzeme olması yasal zorunluluk. Bunu yapmayan arkadaşlar, serseri mayın gibi trafiğin içinde dolaşıyor. Sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Aslında bu trafik canavarlarını biz yaratıyoruz. Vatandaşlarımızı gerekli yetkinliğe getirmiyoruz. Bisiklet kullanmayan insanlar da empati yapamıyor. Şehirlerde güvenli bisiklet kullanımı için gerekli yolların olmaması da ayrı bir sorun.”

MİLLİ BİSİKLETÇİ DE KAZA KURBANI

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bisiklet eğitmenliği yapan milli bisikletçi Uğur Koyuncu, antrenman sırasında bir aracın çarpmasıyla öldü.

- Denizli Çivril’de yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Mehmet Aslan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

- Sivas’ta halk otobüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü Fatih Bilge, hayatını kaybetti.

- İzmir, Narlıdere’de bir araç, bisikletlilere çarptı. Araç şoförü Berkcan Dikme (19) ile bisikletlilerden Eray Köseler (17) öldü.

- Denizli’de kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü, 19 yaşındaki İlyas Memiş’in kullandığı bisiklete çarptı. Memiş, yaşamını yitirdi.

- Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Haydar Zorbey Zengin’in (15) kullandığı bisiklete çarptı. Zengin, hastanede hayatını kaybetti.

- Antalya Kepez’de kavşakta bir otomobil ile Mustafa Mazman’ın kullandığı bisiklet çarpıştı. Mazman, olay yerinde öldü.

- Muğla, Milas’ta bir minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 32 yaşındaki Ufuk Derebağ’a çarparak ölümüne neden oldu.

- Adana’da bisiklet sürücüsü Necdet Tekin, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

- Denizli’de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü Havva Acar (61), hayatını kaybetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER