Bitcoin'de yatırımcıların başı döndü! 14 Kasım Bitcoin piyasa değeri! Bitcoin fiyatları

Kripto para birimleri son dönemde ekonominin en çok konuşulan konularından biri. Tüm yatırım araçlarını açık ara geride bırakan ve yeni zenginler yaratan Bitcoin de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz hafta sonuna yakın gelen sert satışlarla yüzde 30'a yakın değer kaybı yaşayan kripto para birimi, dün ise hızla toparlandı. Yüzde 11.3'lük yükseliş Bitcoin'i 6 bin 520 dolara taşırken, toplam değeri 10 milyar dolar aştı.

Bitcoin geçtiğimiz hafta içerisinde ise tarihin en yüksek seviyesi olan 7 bin 879 doları görmüştü. Ancak Bitcoin'in iki ayrı birime bölünmesine neden olacak SegWit2x güncellemesi ile ilgili haberler sert bir düşüşe neden olmuştu. Bunun yanında yükselen transfer ücretlerinin önüne geçmek için Bitcoin ağının kapasitesinin genişlemesi gerektiğini düşünen geliştiriciler, diğer meslektaşlarıyla uzlaşamadıkları için ağdan ayrılarak kendi kripto paraları Bitcoin Cash’i başlattılar. Söz konusu para birimi de piyasaya hızlı bir giriş yaparak 15400 dolara kadar yükseldi.