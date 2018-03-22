Bitlis'ten acı haber: 1 asker şehit

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



DHA'nın haberine göre; kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER