Bizim Hikaye’nin bu akşam ekranlara gelen bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye’de Ömer’in Zeynep’i kaçırması herkesi üzdü. Zeynep’in babası Ömer mi? Barış ile Filiz arasında yeniden bir yakınlaşma başlıyor. Barış ile Filiz eski günlerine dönebilecekler mi? İşte Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in ortadan kaybolması herkesi mahveder. Çocuğun kaçırıldığının ortaya çıkması kafaları daha da karıştırır. Barış ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken bu durum ona kardeşiyle yaşananları hatırlatmıştır. Barış ve Filiz bu duygusal ortamda birbirlerine destek olurlar. Diğer yanda Zeynep’ten elmasların yerini öğrenmeye çalışan Ömer’le Zeynep arasında bir bağ gelişir. Bakalım bu bağ, Ömer’i insafa getirecek midir?

Fikri ise Şükran’dan onu aldatmasının intikamını almaya çalışan kendini yeniden onun peşinde savrulurken bulur. Nişanı iptal olan Şeyma karalar bağlarken eski karı koca aşklarını tazelerler. Ancak Şükran’ı bir sürpriz beklemektedir. Annesinin Fikri’den kurtulmasına sevinen Müjde ise Rahmet’in kendisinden uzaklaşmasıyla giderek hırçınlaşır. Rahmetle Muzinin arkadaşlığı Müjde’yi çıldırtacaktır.

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