Bizim Hikaye yeni bölümüyle bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Bizim Hikaye 13. bölüm fragmanlarından anlaşıldığı kadarıyla, Rahmet, Müjde’den gizleyerek Duygu’nun doğum gününe gider. Ancak bu programın sonu Rahmet için kötü biter. Rahmet kendini karakolda bulurken, onun imdadına yetişen yine Müjde olur. Barış farkında olmadan Filiz ve kardeşleri Hikmet ile Rahmi'nin başını derde sokuyor.

BİZİM HİKAYE 13.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kiraz’ın aniden yükselen ateşi, Filiz ve Barış’ın yine beraber hareket etmelerine sebep olur. Kiraz’ı bekledikleri sırada, Barış kendini açıklamaya çalışır ama Filiz’in ona ördüğü duvarlar en büyük engelidir. Ancak Barış yine de pes etmez.

Şeyma’nın yaşadığı şok, onu yeniden eve kapatır. Şeyma içindeki enerjiyi atabilmek için, kendini ev işlerine verir. Bundan en zararlı çıkan ise Fikri olur. Fikri çareyi evden kaçmakta bulur, ama dışarıdaki hayatın çok da kolay olmadığını öğrenir.

Rahmet, Müjde’den gizleyerek Duygu’nun doğum gününe gider. Ancak bu programın sonu Rahmet için kötü biter. Rahmet kendini karakolda bulurken, onun imdadına yetişen yine Müjde olur.

Barış, evin parasını tamamlamak ve Basri’yi göndermek için Ali ile bir işe daha girer. Filiz’in yardımına koşmak için sadece kendini değil, Hikmet ve Rahmet’i de farkında olmadan büyük bir tehlikenin içine sokmuştur.

BİZİM HİKAYE 13.BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye

bizim hikaye 13. bölüm

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı

bizim hikaye yeni bölüm