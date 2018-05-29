Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın muhaliflerine karşı başlattığı operasyonların ardından 'kayıp prensler' konusu uluslararası kamuoyuna taşındı. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen kaybolma vakaları nedeniyle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 12 Mayıs'ta Kuveyt'ten Suudi Arabistan'a giden ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan Suudi prens Nawaf Talal Rasheed hakkında Suudi Arabistan'dan söz konusu prensin ne şartlarda ve nerede olduğu sorusuna yanıt verilmesini talep etti.

Hiçbir şekilde irtibat kurulamayan prensin gözaltına alınması durumunda, prens ile ilgili bilgilerin paylaşılması istendi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ofisinden, Suudi Arabistan'da gözaltındaki kadın hakları aktivistleri ve diğer aktivistler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Son 3 yılda da, yaşamlarını Avrupa'da sürdüren 3 Suudi prens ortadan kaybolmuş, Suudi hükümetini eleştiren prensler kaçırılarak Suudi Arabistan'a götürüldüğüne ilişkin deliller bulunmuştu.

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