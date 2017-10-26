Bodrum'da otel çalışanına 'Hero' gözaltısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce'de 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan bir kişinin 'Hero' yazan tişört giydiğini öğrenen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ismi açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

BODRUM