Boğaziçi, QS Üniversite sıralamasında lider!

QS University Rankings tarafından, Gelişen Avrupa ve Orta Asya ülkelerini (Emerging Europe and Central Asia - EECA) kapsayan ‘’En İyi İlk 200 Üniversite’’ araştırmasının sonuçları 16 Ekim’de açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi ilk 200 üniversite arasında bu yıl iki basamak yükselerek 7. sırada yer aldı ve bu sene de Türkiye’den ilk sırada listeye girdi.



Gelişen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden toplam 20 ülkeden 300 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada Boğaziçi Üniversitesi EECA Bölgesi’nde yüzde 1’lik dilime giren Türkiye’den tek üniversite oldu. Boğaziçi Üniversitesi EECA 2017 sıralamasında genel skor olarak 100 üzerinden 85,1 puan aldı. Boğaziçi Üniversitesi Fakülte Başına Makale sayısında bölgesel olarak en güçlü üniversitelerden biri olarak 3. sırada yer aldı.

Sıralamada değerlendirmeye alınan Türkiye’den 45 üniversiteden 8’i bölgesel sıralamada ilk 50’ye girdi.

Gelişen Avrupa ve Orta Asya 2018 değerlendirmesinde Boğaziçi Üniversitesi’nin skorları şöyle gerçekleşti; Akademik saygınlık (%94,3), İşveren saygınlık (%99,2), öğrenci-öğretim üyesi oranı (%2,7), web görünürlüğü (%91,4), makale başına atıf (%98,3), fakülte başına makale (%99,9), doktora sahibi öğretim üyesi oranı (%100), uluslararası öğrenci oranı (%43,8), uluslararası öğretim üyesi oranı (%80,6).

Boğaziçi Üniversitesi