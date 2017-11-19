Bolu'da köyü için diktiği 7 metrelik bayrağı göndere tek başına çekti

Bolu'da yaşayan 47 yaşındaki Şaziye Kılıç, 15 Temmuz'da sokağa çıkamamanın üzüntüsüyle, 30 yıl önce ayrıldığı köyü için diktiği 7 metrelik Türk bayrağını tek kişilik törenle göndere çekti.
İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan ve sokağa çıkamamanın üzüntüsünü yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk annesi ev hanımı Şaziye Kılıç, Bolu'ya döndüğünde evinde bulundurmak için dev bir bayrak satın aldı.
Kılıç'ın elinden bir şey gelmemesinin üzüntüsüyle aldığı bayrak evinde olduğu dönemde, köyü olan Bolu'nun Gerede İlçesindeki Yakaboy köyüne ziyaret için gitti. Köyün hiçbir yerinde bayrak olmaması Kılıç'ın dikkatini çekince, aklına evinde bulunan bayrağı köyüne dikmek fikri geldi.
Daha sonra bayrak direği için Gerede Kaymakamlığı'nı arayan Şaziye Kılıç, 92 köyün hiçbirinde bayrak olmadığını duyunca, bayrak direğini de kendi imkanlarıyla buldu.
Köy muhtarı ve oğlunun destekleriyle bayrak direğini köyün yüksek bir tepesine diken Kılıç, evinde bayrak dikme fikrini ve amacını şöyle anlattı:
"Bayrak direğini kendi imkanlarımla diktiğim için onun üzerindeki bayrağın da özel olmasını istediğim için satın aldığım bayraktan vazgeçip kendi imkanlarımla bayrak diktim. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın dikkatini çekip tüm köylerimizin bayraklaşmasını istiyorum. Gerede, Ankara ve İstanbul'un ortasında bir yer. Bu kadar bayraksız olması beni çok üzdü. Yapılacak bir düzenlemeyle Türkiye'deki tüm köylerin bayraklaşmasını istiyorum."
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