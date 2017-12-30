Bolu'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında çürümüş cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner'in 3 ay önce, seyyar satıcı sevgilisi 32 yaşındaki Tevfik K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. K., gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu yakınında atıl durumdaki bir otelin 2'nci katında bulunan boş odaya hurda toplamak için geçen Perşembe günü, giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedinin kimliği tespit edilemedi. Polis, kadının boynundaki izlerden cinayete kurban gittiği şüphesi ile soruşturma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentte kimsesiz olan ve kayıp ihbarı yapılan kişilere tek tek ulaştı. Ekipler, kimsesiz olarak yaşadığı bilinen kişilerden sadece Dilek Diner'e ulaşamadı. Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra tek başına Bolu'ya yerleşen 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Otel çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve mobese kayıtları incelendi. Dilek Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde Dilek Diner'in yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik K. olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik K., Mudurnu ilçesindeki evinde polis tarafından yakalanarak dün akşam gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tevfik K., burada verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, şöyle dedi:
"3 ay önce Dilek ile Bolu kent merkezinde buluştuk. Kıskançlık nedeniyle aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü kavga ettik. Bana küfür etti. Ben de Dilek'i atıl durumdaki bir binaya götürdüm. Orada da küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım ve boğarak öldürdüm. Öldürdükten sonra onu orada bıraktım ve Mudurnu'daki evime gittim. 3 aydır da hiçbir şekilde polise başvurmadım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım."
Emniyet Müdütrlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Tevfik K., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen K., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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