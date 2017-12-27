Bolu'da, geçtiğimiz hafta kocasının arkadaşı tarafından satırlı saldırıya uğrayan Aynur K., yaşadığı dehşet anları anlattı. Kaya, "Ayrı yaşadığımız günden beri eşimin sessizliğinden korkuyordum ve bunu yapacağını bekliyordum" dedi.
İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Aynur K. isimli kadın, 22 yıllık evliliğin ardından ayrılma aşamasında olduğu eşi Emrah K.'nın arkadaşı İsmail . tarafından evine girmek istediği sırada apartman girişinde satırlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İsmail P. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ANKARA'DA YAKALANDILAR
Olay sonrası apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını ve Kent Yönetim Sistemini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri 32 yaşındaki İsmail P. ve Emrah K.'nın Ankara'ya gittiğini tespit etti. Bir benzin istasyonunda, yanındaki satırı atan ikili daha sonra kaçtı. Bulundukları adreslere yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan Emrah K. ve İsmail P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
SALDIRIYI ALKOL ALIRKEN PLANLAMIŞLAR
Gözaltına alınan koca Erhan K.'nın emniyetteki ifadesinde saldırıyı İsmail P. ile birlikte alkol alırken planladıklarını belirterek, "Ben İsmail P.'ye eşimden hesap sormak için Bolu'ya gideceğimi söyledim. İsmail, 'Seni tanırlar. Ben de seninle birlikte geleyim, ne yapılacaksa ben yaparım' dedi. Bir arkadaşımızdan ödünç aldığımız otomobille Bolu'ya geldik ve eşimi takip ettik. Aynur, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gireceği sırada İsmail satırla inerek gitti. Daha sonra tekrar beraber Ankara'ya döndük" dediği öğrenildi.
"3 KEZ UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ"
Eşiyle 22 yıldır evli olduklarını ve şiddetli geçimsizlik ve hakaret nedeniyle 1 yıl önce boşanma davası açtığını ifade eden Aynur K., eşine daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyerek, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı.
"Ayrı olduğumuz 1 yıl boyunca bana herhangi bir saldırıda bulunmadı. Ama bu sessizliğinden korkuyordum. Bunu yapacağını da bekliyordum. Olay günü beni takip ettiklerini hatırlamıyorum. İşten çıktıktan sonra duraklarda indim ve alışveriş yaptım. Binanın önüne geldiğimde bir ayak sürtmesi duydum. Bizim binadan birisi olduğunu düşünerek kapı yüzüne gelmemesi için kapıyı tutarak arkamı döndüğümde defalarca satırı kaldırdığını gördüm. Ben poşetleri kaldırdım. Üzerimdeki kabanı ve poşetleri kesmiş satırla. Ben o an sadece 'ben sana ne yaptım' diyebildim. Elimin de 4 yerini yaralamış. Şu an elim işe yaramaz şekilde. Parmağımdan ameliyat olacağım."
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