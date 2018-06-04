Bonzai bu kez Keşan'da can aldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Keşan ilçesi Kocadere Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete balık tutmaya gelen bir vatandaş, bir gencin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede kişinin Ümit G. (34) olduğu anlaşıldı. Ümit G., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ümit G.’nin cenazesi hastane morguna konuldu. Haberi alınca hastaneye akın eden Ümit G.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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