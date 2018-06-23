HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, flaşların patlamasıyla ikili bir anda ayrıldı. Genç oyuncu, “Kız arkadaşım böyle şeylere karşı” derken sevgilisi panikle farklı yöne gitti.

Kuzum, yeni projeleriyle ilgili ise “Birkaç görüşmem oldu ama şu an tek düşüncem tatil” dedi.