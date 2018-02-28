Börü dizisindeki Baran Harput izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki Börü dizisindeki Baran Harput yani gerçek ismiyle Ozan Ağaç kimdir?

BÖRÜ BARAN HARPUT KİMDİR?

İstanbul'un varoşlarından, serserilikten, BÖRÜ'nün cenah kolunda göreve kadar ilerleyen bir genç adam. En yakın dostu Ömer'le ayrılmaz bir ikili.

OZAN AĞAÇ KİMDİR?

Ozan Ağaç Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bugüne kadar Bu Kalp Seni Unutur mu?, Kahramanlar, Türk Malı, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sarıkamış Çocukları, Dağ 2 ve İçerde gibi sinema ve dizilerde rol almıştır. Yeni sezonda ise Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Börü dizisi oyuncuları arasında yer almaktadır.

Dizi ve sinema dışında tiyatro ve reklamlardada yer alan Ozan Ağaç reklam seslendirmeleri çalışmalarınıda sürdürmektedir. son olarak Alianz Sigorta, Koçtaş ve Akbank reklamlarının seslendirmelerini gerçekleştirmiştir. Ozan Ağaç bazı kaynaklarda edinilen bilgiye göre aslen Artvin’lidir.

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