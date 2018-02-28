Murat Arkın, Börü dizisinde rol aldı. Kemal karakterini canladırarak seyirciden ilgi topladı. İşte Murat Akın hakkında bilgiler...

MURAT AKIN KİMDİR?

Murat Arkın, gerçek adı ise Murat Cüreklibatur olan 4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu.

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Harem isimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.

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