Börü dizisi, bu akşam Star TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek ve ekran yolculuğuna başlayacak. Dizinin başlamasına kısa bir süre kala izleyiciler de internet üzerinde Börü kelimesinin anlamını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Börü ne demek? Börü anlamı nedir? İşte detaylar...

BÖRÜ NE DEMEK? BÖRÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Börü, kelime anlamı olarak eski Türkçe'ye dayanmaktadır ve kelimenin anlamı "kurt, yiğit, bahadır ve cesur" gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Mitolojik bir anlamı çağrıştıran Börü kelimesi, yalnızca hayvan anlamında kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Ergenekon Destanı yazıtlarında Börü kelimesi, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür.

BÖRÜ DİZİ KONUSU

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor.

Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

BÖRÜ OYUNCU KADROSU

Mesut Akusta (İrfan Aladağ karakteri)

Ahu Türkpençe (Asena Tümer karakteri)

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen karakteri)

Murat Arkın (Kemal Boratav karakteri)

Emir Benderlioğlu (Turan Kara karakteri)

Fırat Doğruloğlu (Behçet Orbay karakteri)

Ahmet Pınar (Barbaros Çepni karakteri)

Can Nergis (Tolga Erlik karakteri)

Armağan Oğuz (Ayı Murat karakteri)

Ozan Ağaç (Baran Harput karakteri)

Bedii Akın (Ömer Tunç karakteri)

Gürol Tonbul (Turgut Atalay karakteri)

Tan Altay (Tan Altay karakteri)

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