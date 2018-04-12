Oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu gibi isimlerin yer aldığı BÖRÜ dizisi, dün akşam ekrana gelen 6. bölümüyle final yaptı ve ekranlara veda etti. Peki BÖRÜ sinema filmi ne zaman? BÖRÜ neden final yaptı?

BÖRÜ SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN?

BÖRÜ dizisinin final yapmasıyla birlikte izleyiciler de sinema filminin ne zaman vizyona gireceğini öğrenmek için internet üzerinde sorgulama yapmaya başladı. Bilindiği üzere dizinin yapımcısı ve senaristi Alper Çağlar, dizinin final yapması sonrasında beyaz perdeye taşınacağını duyurmuştu.

BÖRÜ'nün sinema filminin ne zaman vizyonda olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 2018 yılı ortalarında vizyonda olması bekleniyor.

BÖRÜ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır.

Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.

Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.

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