Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin öğretmen ataması sonrasında herhangi bir nedenle boş kalan kadrolara 534 öğretmen ataması yapıldı.

AA'nın haberine göre öğretmen atamaları, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrolarına başvurulardan aynı bölümlere puan üstünlüğüne göre yapıldı.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden 534 öğretmen atamasına ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı