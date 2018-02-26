ABD’den her fırsatta anavatanı Bosna Hersek’e giderek pelerini, kılıcı ve kalkanıyla dağlarda at koşturan Sead Delic, tarzıyla Ortaçağ’daki Bosna Krallığı’nın “son şövalye”si olarak adlandırılıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Delic, kıyafetleri normal günlerde değil, sadece uygun ve belirli yerlerde vatan bilinci için giydiğini söylüyor.

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