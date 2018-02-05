Maliye Bakanlığı'na 2 bin personel alınacağını Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ duyurdu. Memeur olmak için bakanlıların personel alım tarihlerini takip eden vatandaşlara söz müjde böylece gelmiş oldu. Peki Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman ve hangi depratmanlar için olacak?

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bozdağ vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Bozdağ'ın Maliye Baknalığı'na 2 bin personelin alınacağını duyurduğu açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır."

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bozdağ açıklamasında, Maliye Bakanlığı'na personel alımının ne zaman yapılacağına dair detaylı bilgi paylaşmadı. Düzenlemeler yapıldıkça ve açıklamalar geldikçe, detayları habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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