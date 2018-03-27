Almanya ile Brezilya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

İlk yarıda tempo zaman zaman yükseldi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Gabriel Jesus sahneye çıktı ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda Joachim Löw birçok değişiklik yaptı fakat golü bulamadı. Brezilya, Jesus'un attığı golle deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaşlı Anderson Talisca, maç kadrosunda yer almadı.