Bruno Mars kimdir

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy ödülleri ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. 15 yıl aradan sonra ilk kez New York'ta Madison Square Garden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.
''24K Magic'' adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That's What I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 ödülün daha sahibi oldu.
BRUNO MARS KİMDİR?
Peter Gene Hernandez ya da sahne adıyla Bruno Mars (d. 8 Ekim 1985, Honolulu), Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcıdır. B.o.B'nin "Nothin' on You" ve Travie McCoy'un "Billionaire" şarkılarına yaptığı katkılarla bilinmektedir.
Ayrıca Flo Rida'nın hit şarkısı "Right Round"un yazarlarından biridir. Şarkıcının çıkarmış olduğu Just The Way You Are, The Lazy Song ve Grenade parçaları da yoğun tebrikler aldı. Bunlardan bazıları, 18 Ocak'ta Billboard Hot 100 listesinin 1. sırasındayken, Billboard Digital Songs listesinin de 1. sırasındaydı.
Bruno Mars'ın Müzik Yaşamı
President Theodore Roosevelt High School'a başlayan Hernandez, 2003'te buradan mezun oldu ve müzik kariyerine devam etmek için Los Angeles'a taşındı.
Şarkıcı olarak tanınmadan önce Flo Rida, Alexandra Burke, Travie McCoy, Adam Levine, Brandy ve Sean Kingston gibi isimlerle çalışan bir prodüktör olarak isim yapmıştı. Şarkıcı olarak ilk müzikal deneyimini Far East Movement'ın ikinci stüdyo albümü olan Animal ile oldu. B.o.B ile çıkardıkları "Nothin' on You" parçasının elde ettiği başarıdan sonra Hernandez, 11 Mayıs 2010'da It's Better If You Don't Understand adında bir EP yayımladı. Albüm adını "The Other Side" adlı parçada geçen bir sözden alıyordu. 2011 yılında 53’üncüsü yapılan Grammy’s Müzik Ödüllerinde 7 dalda adaydı fakat sadece 1 tanesini kazanabildi.
Bad Meets Evil'ın yeni albümünde yer alan "Lighters" şarkısında Eminem ve Royce da 5'9" ile düet yapmıştır. Ayrıca Mars, Lil Wayne'in Tha Carter IV albümünde yer alan Mirror şarkısında da Lil Wayne ile düet yapmıştır.
2012 Grammy'lerinde de 6 adaylığı olmasına rağmen hiçbirini kazanamadı.
Bruno Mars'ın İlk Yılları
Peter Gene Hernandez olarak Hawaii'nin Honolulu şehrinde dünyaya gelen Bruno Mars'ın, annesi Bernadette San Pedro Bayot Filipinli, babası Peter Hernandez ise yarı Porto Rikolu yarı Aşkenaz Yahudisi kökenlidir.[4] Altı kardeşten biri olan Hernandez'in dört kız ve bir erkek kardeşi vardır. Bruno Mars' ın müzik yeteneği ailesinden gelmektedir. Ayrıca dans eğitimi de almıştır. Annesi dansçı, babası da perküsyonisttir. Daha 4 yaşındayken haftanın 5 günü aile grubu ile performans sergiliyordu. Küçük yaşlardan itibaren Michael Jackson ve Elvis Presley gibi isimlerin şarkılarını seslendirmeye başladı. Elvis Presley ve Michael Jackson onun için en büyük ilham kaynağıdır. 1990 yılında MidWeek dergisinin bir sayısında "Little Elvis" olarak yer aldı. 1992'de ise Honeymoon in Vegas filminde Little Elvis'i oynadı.
BRUNO MARS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
|Doğum adı
|Peter Gene Hernandez
|Doğum
|8 Ekim 1985
Honolulu, ABD
|Köken
|Los Angeles, Kaliforniya, ABD
|Tarzlar
|Pop, alternatif hip hop, soul, rock, R&B, deneysel
|Meslekler
|Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör
|Çalgılar
|Vokal, gitar, bateri, klavye, ukulele
|Etkin yılları
|2005–günümüz
|Müzik şirketi
|Elektra, Atlantic, Fueled by Ramen
|İlişkili hareketler
|B.o.B, Travie McCoy, Cee Lo Green, Bad Meets Evil, Lil Wayne, Snoop Dogg, Wiz Khalifa,
59. Grammy ödülleri şu şekilde dağıtıldı:
Yılın Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars
Yılın Kaydı: '24K Magic'' - Bruno Mars
Yılın Şarkısı: "That's What I Like" - Bruno Mars
En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara
En İyi Pop Solo Performansı: ''Shape of You'' - Ed Sheeran
En İyi Pop Albümü: "Divide" - Ed Sheeran
En İyi Rock Albümü: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs
En İyi Rock Şarkısı : ''Run'' - Foo Fighters
En İyi Rock Performansı: "You Want It Darker" - Leonard Cohen
En İyi Rap Performansı : "HUMBLE." - Kendrick Lamar
En İyi Rap Albumü : "DAMN." - Kendrick Lamar
En İyi Rap/Sung Performansı: ''Loyalty'' - Kendrick Lamar ve Rihanna
En İyi R&B Performansı : "That's What I Like" - Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı : ''That’s What I Like'' - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars
En İyi Country Şarkısı: "Broken Halos" - Mike Henderson ve Chris Stapleton
En İyi Country Albümü: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton
En İyi Metal Performansı: ''Sultan’s Curse'' - Mastodon
En İyi Alternatif Müzik Albümü: : ''Sleep Well Beast” - The National
En İyi Dans Kaydı: ''Tonite'' - LCD Soundsystem
En İyi Dans/Elektronik Albümü: ''3-D The Catalogue'' - Kraftwerk
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