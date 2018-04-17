Finlandiya’nın başkenti Helsinki yakınlarındaki ıssız bir ada, kadınlara özel lüks bir tatil beldesi haline getirildi. 34 bin metrekarelik ada, Amerikalı girişimci Kristina Roth tarafından satın alındıktan sonra ‘SuperShe’ olarak adlandırıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yıllarca Microsoft gibi teknoloji devlerinde yöneticilik yapan Roth, adaya erkeklerin girişini de yasakladı.

Kadınlar adada spa ve güzellik merkezinden faydalanabiliyor, yoga, meditasyon ve yemek kurslarına katılabiliyor. Ancak adada sadece 10 kişilik geceleme kapasitesi bulunuyor. Bu yüzden bir haftalık tatil için 3 bin 500 doları (yaklaşık 13 bin 300 TL) gözden çıkarmak gerekiyor.

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