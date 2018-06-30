Bu hafta ne yapsak? (1 Temmuz 2018)

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Milyon Reggae Fest, 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nde de Milyon Beach Kilyos’ta devam edecek... Sahnede günün konukları Sattas, Bosphoroots, Beton Orman Allstars, Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk, DJ C.Fyah, DJ Da Frogg.