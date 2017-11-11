Bu hafta ne yapsak? (14 Kasım 2017)

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Alfredo Rodriguez, 27. Akbank Caz Festivali kapsamında 21.00’de Babylon’da bir konser verecek. TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Sibel Köse ile birlikte 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde olacak.