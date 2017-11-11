Bu hafta ne yapsak? (15 Kasım 2017)

1 | 9

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 3. Dünyanın Kemanları festivaline ev sahipliği yapacak. Elfida Su Turan, Ilgın Top ve Bade Daştan ve piyanistlerinden Orçun Orçunsel, 18.00’de sahne alacak. ‘3 Kemanın Hikâyesi’ konserindeyse Shlomo Mintz, Roby Lakatos ile Cihat Aşkın aynı sahneyi paylaşacak. Konser, 20.00’de başlayacak.