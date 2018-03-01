Bu ilaçlar tartışmalı

Bu kolay bir metin değil; açıkça uzman olmasam da “her tür çıkar grubundan, şirketler ve devletten bağımsız” bir uzman grubunun vardığı neticeleri aktarıyorum.
Şahsen denetleme imkânım yok. İlaç söz konusu olduğunda marka muadilleri için bir “Vademecum”a, yani “ilaç denkliği sözlüğü”ne başvurmak bir yol olsa da, kimi hukuki sakınca yüzünden isimlerden ziyade “temel grubu”nu yazıyorum. Yani öncelikle tıp dünyası ve doğrudan hastalar için. Elbet tartışmaya da açık. Belki Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları bununla açıkça yüzleşir.
Aktarmanın doğru olacağına karar verdim; çünkü “piyasa” insanları sağlıkları ve hayatları açısından yanlış yönlendirebiliyor veya yanlışa sürükleyebiliyor. Kendi bedenimden de biliyorum; yakınlarımdan da.
Nitekim bu raporu düzenli hazırlayıp kamuya açıklayanlar, “Özellikle ağır hastalıklarda, bazen son şans da denerek, hastalar üzerinde hiç tedavi edici özelliği olmayan ilaçlar uygulanıyor. Hatta ek risk ve yan etkileriyle. Kobay gibi.
Hasta kobay değildir. Her konuda açık, ayrıntılı bilgilendirilmeli” diyor. “Etkisiz, yan etkileri riskli; uzak durulması gereken ilaçlar” listesi, Fransa’da 1981’den beri faaliyet gösteren, bağımsızlık ve saygınlığından şüphe duyulmayan, yayınlarına reklam almayan, devletten destek kabul etmeyen, editörlerini seçimle getiren, hepsine her yıl “Hiçbir yerden menfaatim yok” beyanı imzalatan, tıp alanının çeşitli mensuplarından oluşan ve raporları medyada geniş yer bulan “Prescrire” tarafından yayınlandı.
Listede, (sadece ana madde grubuyla aktardığım) 90 ilaç var. AB’de kullanılan. 70’ten fazlası Fransa’da da mevcut. Yani sonuçta yasak değil. Bu liste bir uyarı. Türkiye karşılıkları ilgilenenlere, uzmanlara kalıyor! Listedeki ilaçların söylenen tedavi edici etkiden uzak oldukları, “fayda-zarar dengelerinin yeterli olmadığı”, bazısının ciddi “istenmeyen etki” riski taşıdığı, kiminin alerjik olduğu, kiminin kalp veya kemik sorunlarına yol açabileceği, kiminin bazı kanser türlerini tetikleyebileceği, hatta bazılarının “ciddi depresyon” sorumlusu olabileceği ileri sürülüyor. Çok ayrıntılı inceleme ve gerekçelerle. Her birini 2010-2017 döneminde izleyerek. Listedeki ilaçların ait olduğu “ana madde grupları” (araştırmadan aynen aktararak) şöyle:
ANA MADDE GRUPLARI
Kanser, hematoloji: Defibrotide, Mifamurtide. Nintedanib, Olaparib, Panobinostat, Trabectedine, Vandetanib, Vinflunine. (Tedavi edici özellikler zayıf, yan etkisi riskli. Birçok antitümör ilacın fayda-zarar dengesi bozuk. Son çare olarak kullanılsalar da, hastayı yararsız “toksik” sürece sokmak yerine yaşam kalitesini artırmak gerekiyor.)
Kardiyoloji: Alistirene, Bezafibrate, Ciprofibrate, Fenofibrate, Dronedarone, Ivabradine, Nicorandil, Olmesartan, Ranolazine, Trimetazidine, Vernakalant.
Dermatoloji, alerji: Mequitazine, Promethazine, Tacrolimus dermique.
Diyabet: Alogliptine, Linagliptine, Saxagliptine, Sitagliptine, Vildagliptine, Pioglitazone.
Kilo: Bupropione artı Naltrexone, Orlistat.
Ağrı, romatizma, artroz: Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib, (ağız yoluyla) Aceclofenac ve Diclofenac, Ketoprofene jel, Piroxicam, Diacerine, Glucosamine, Capsaicine, Denosumab 60, Methocarbamol, Thiocolchicoside, Quinine.
Mide, bağırsak: Domperidone, Droperidol, Metopimazine, Nifuroxazide, Prucalopride.
Jinekoloji, endokrinoloji: Tibolone. Enfeksiyon: Moxifloxacine, Telithromycine.
Nöroloji: (Alzheimer ve Parkinson’da çoğu ilacın etkisiz olduğu rapor ediliyor) Donepzil, Galantamine, Rivastigmine, Memantine. (Sklerozda) Alemtuzumab, Natalizumab, Teriflunomide. Ayrıca Flunarizine, Tolcapone.
Oftalmoloji: Ciclosporine collyre (Başka kullanımlarda Ciclosporine fayda-zarar dengesi olumlu), Idebenone.
Solunum yolları: Ephedrine, Naphazoline, Phenylephrine, Pseudoephedrine, Tuaminoheptane, Ambroxol, Bromhexine, Pholcodine, Tixocortol (Chlorhexidine ile bileşik, diğer türlerinde fayda-zarar dengesi olumlu), Mannitol inhale, Nintedanib, Roflumilast, Selexipag.
Psikiyatri, depresyon, bağımlılık: Agomelatine, Duloxetine, Citalopram, Milnacipran, Tianeptine, Depoxetine, Etifoxine, Bupropione. Unutmadan ekleyeyim: Bütün dünyaya yayılan “Mediator” isimli ve toksik olduğu anlaşılan ilaca karşı ilk uyarıları yapan da Prescrire idi.
‘ÇOCUKLARI İLAÇLAMAYIN’
Bunun dışında “Que Choisir” yani “Ne Seçmeli” Dergisi de, “Çocuklar İçin Gereksiz ve Tehlikeli İlaçların Kara Listesi”ni yayınladı; “Çocuklarınızın hayatını aşırı ilaçlamayın” diyerek. Listede bazı burun açıcı spreyler (onlar yerine serum fizyolojik), antihistaminik öksürük şurupları, kodeinli şuruplar, asetilsisteinli tüm bronşit ilaçları (yerlerine 1 yaş üstü çocuklarda ballı yoğurt), bazı ibuprofenli ilaçlar (parasetamollüleri öneriyor), bazı ishal ilaçları var. “Que Choisir” daha önce de, yaşlılara ve sigortalılara yazılan aşırı ilaçları listelemişti; ayrıca Prescrire listesindeki ilaçların bazılarını da daha önce “kara liste”ye almıştı.
SADECE BİR UYARI
Tekrar söylüyorum. Bunları sadece aktarıyorum. İlaçların bire bir Türkiye muadillerine de bakmadan. Sadece bir uyarı ve belki hasta hakları açısından bir düşünme fırsatı olur diye! Bir de, başka yerlerde bunlar açık açık tartışılıyor, ilan ediliyor, bilelim diye.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.