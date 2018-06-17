Kartal Tibet, yönetmenlik uğruna oyunculuğa ara verdi. 1980’li yılların kabına sığmayan ismi İbrahim Tatlıses, kolektif çalışmayı 2002’de bıraktı. Cem Yılmaz, bilgi birikimlerini ve hayal gücünü kullanmaktan geri duramadı. Özcan Deniz, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve rol aldığı filmlerle kendi sinemasını oluşturdu. Murat Cemcir, geleceğini garanti almak için yapımcı oldu.
Şahin Irmak, zaten meraklısı olduğu senaryo da yazmanın kazanımlarını Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde deneyimledi. Sektöre oyuncu olmak için değil senarist olmak için giren İbrahim Büyükak ise iki filmiyle yazarlık kabiliyetini gözler önüne serdi. Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Clint Eastwood, Mel Gibson, Robert De Niro, Dustin Hoffman ve Tom Hanks, Hollywood’un film üretimine büyük katkı sağladı.
CEM YILMAZ
İLK YÖNETMENLİĞİ ‘HOKKABAZ’
Oyuncu: 28
Yönetmen: 4
Senaryo: 9
Yapımcı: 6
CEM Yılmaz, ilk kolektif çalışmasını, aynı zamanda ilk sinema filmi olan ‘Herşey Çok Güzel Olacak’ta gerçekleştirdi. Yılmaz, Ömer Vargı ve Hakan Haksun ile birlikte senaryosunu yazdığı filmin başrolünü Mazhar Alanson ile paylaştı. “Zeki Müren de bizi görecek mi?” repliğinin kahramanı ‘Fikri’yi canlandırdığı ‘Vizontele’den sonra 5 yılda sinemadan uzak duran Cem Yılmaz, ‘G.O.R.A’nın senaryosunu yazarken ilk yönetmenlik çalışmasına ‘Hokkabaz’ ile imza attı. Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği film gişede beklentilerin altında kalsa da eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Ki, birçok eleştirmene göre Cem Yılmaz’ın en iyi filmi hâlâ ‘Hokkabaz’dır.
2008’de ‘A.R.O.G’ ile yapımcılık kariyerine de başlayan Cem Yılmaz, ilk bireysel yönetmenliğini ‘Pek Yakında’ ile gözler önüne serdi. Yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı olarak tam kolektif çalışmasını ‘Ali Baba ve 7 Cüceler’ ile devam ettiren Yılmaz, yönetmenliği konusunda yöneltilen eleştirileri dikkate alarak gösterime ocakta giren ‘Arif V 216’da koltuğu Kıvanç Baruönü’ne bıraktı. ‘Arif V 216’, Yılmaz’ın kariyerinin en çok izlenen filmi oldu. (4 milyon 967 bin... ‘Arif V 216 için satılan bilet sayısı.)
KARTAL TİBET
YÖNETMENLİK UĞRUNA ARA VERDİ
Oyuncu: 133
Yönetmen: 64
Senaryo: 10
Yapımcı: 2
Yönetmenliğin nasıl yapıldığını o kadar çok merak ediyordu ki... Türk sinemasının efsane jönlerinden biri olmasına rağmen yönetmenlik uğruna oyunculuğu bıraktı. Daha doğrusu uzun yıllar ara verdi. Kartal Tibet, 10 yılda 120 filmin ardından 1975 yılında kendini emekli etti ve 4 filmde Ertem Eğilmez’in yardımcılığını yaptı. Tibet, ‘Tosun Paşa’ ile başladığı yönetmenlik kariyerinde ağırlıklı olarak Kemal Sunal’ın filmlerini yönetti. Yönetmenlik yaparken 13 filmde konuk oyuncu olarak rol alan Kartal Tibet, 1980’de sinema deneyimini senaristliğe de taşıdı. 1990’dan sonra yönetmenlik kariyerine TV dizileriyle devam eden Tibet, 2 filmin de yapımcısı olarak sinema sektörünün her alanında kendini göstermiş oldu. Kartal Tibet’in yönettiği filmler arasında, ‘Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’ da bulunuyor.
MURAT CEMCİR
‘KOLEKTİF OYUNCU OLMAK TERCİHTİR’
Oyuncu: 27
Yapımcı: 2
Oyuncu Murat Cemcir, 2016’da artık ipleri kendi eline almanın zamanının geldiğine inanarak TR 40 33 adını verdiği yapım şirketini kurdu. ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’ ile başarılara imza atan Cemcir’in yapımcı olmasının tek nedeni geleceğini garanti altına almak değildi.
Sinemanın içinde her şeyi barındıran bir sanat dalı olduğunu belirten Cemcir, “İşinde iyi olmanın gücü ancak bütün bunlardan anlamakla olur. Oyuncuların yönetmenliğe, senaristliğe ve yapımcılığa da yönelmelerinin nedeninin, heyecanını kaybetmemek ve risk alma arzuları olduğunu düşünüyorum. Sinema global bir endüstri. Kendi ölçeğinizde alacağınız risk oranında sinemaya ve ekonomiye ve hatta kültüre katkı sağlayabilirsiniz... Charlie Chaplin’le başladığı için ise bence bu çağın gereğidir” diyor. Murat Cemcir, yapımcılıktaki riske Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural’dan da aldığı cesaretle girdiğini söyledi. Yapımcısı olduğu 2 filmin hasılatı 77 milyon 147 bin TL.
ŞAHİN IRMAK
‘YAZMAYA HEP MERAKIM VARDI’
Oyuncu: 39
Senaryo: 2
YILMAZ Erdoğan’ın “Mutlaka yazın” telkinlerine kulak asan Şahin Irmak, BKM Mutfak’tan ayrıldıktan sonra ilk kolektif çalışmasını 2011’de TV dizisi ‘Aşağı Yukarı Yemişliler’ ile gerçekleştirdi. Irmak, Murat Eken, Gülhan Tekin, Büşra Pekin ve Bülent Emrah Parlak ile dizinin hem senaristi hem de oyuncusu oldu. Yazdığı ilk bireysel senaryosu geçen mart ayında gösterime giren ‘Düğüm Salonu’ olan Şahin Irmak için her oyuncunun kariyerinin bir noktasından sonra senaristliğe ve yönetmenliğe merak sarması işlerinin doğası gereği.
Yazmaya hep merakı olduğunu kaydeden Irmak, “Yılmaz Erdoğan önderliğinde çok yönlü olmanın kazanımlarını kendi adıma çok iyi deneyimledim. Kolektif çalışmanın getirdiği başarı cezbedici. Başarılı örnekleri var sektörümüzde. Bunu gören bazı arkadaşlarda kolektif çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Kolektif çalışmak başarmak isteyen için daha avantajlı bir durum” diye konuştu. Bireysel ilk senaryosu ‘Düğüm Salonu’ olan Şahin Irmak, filmde ‘Serkan’ karakterini de canlandırdı.
İBRAHİM BÜYÜKAK
‘SİZİ BİR ADIM ÖNE TAŞIR’
Oyuncu: 11
Senaryo: 3
Yılmaz Erdoğan’ın bir diğer öğrencisi İbrahim Büyükak, 2 yıl arka arkaya 2 sinema filminin senaryosu ve oyunculuğuyla kolektif olma yolunda hızlı adımlar attı. 2016’da senaryosunu Zeynep Koçak ile birlikte yazdığı ‘Küçük Esnaf’tan 1 yıl sonra tek başına kaleme aldığı ‘Yol Arkadaşım’, 2 milyon 51 bin kişi tarafından izlendi. İbrahim Büyükak, gişedeki bu başarı sonrasında filmin 2’ncisi için kolları sıvadı. Her yerde olduğu gibi eğlence sektöründe de inanılmaz bir rekabet olduğuna dikkat çeken Büyükak, şöyle diyor:
“Kolektif olmak sektörde sizi bir adım öne taşıyan en önemli unsur. Hele ki benim gibi jön olmadığı garanti biriyseniz kendi adınıza bir şeyler yapmanız gerekli. Benim en büyük şansım bu işlere oyunculuk için değil yazarlık yapmak için başlamam. Dolayısıyla oynamak istediğim karakterlerin bir projede bana denk gelmesini beklemekle zaman geçirmediğim günler için şükrediyorum. Kendini ifade etmek isteyen herkes kolektif olmak için sınırları zorlamalı.” İbrahim Büyükak’ın ‘Yol Arkadaşım’ı 2 milyon 51 bin izleyiciyle 22 milyon 575 bin TL hasılat elde etti.
ÖZCAN DENİZ
KENDİ TARZINI YARATTI
Oyuncu: 34
Yönetmen: 7
Senaryo: 7
Müzik: 5
Şarkıcılıktan oyunculuğa, oradan da yönetmenlik ve senaristliğe geçen Özcan Deniz, ilk filmi ‘Ya Sonra’yı 2011’de çekti. Sinemada kendi tarzını yaratan Deniz’in hayal gücü ve yönetmenlik başarısının en önemli göstergesi deneyimli yapımcı Şükrü Avşar oldu. Avşar, Özcan Deniz’in kolektif çalışmalarına duyduğu güveni filmlerine yapımcı ortağı olarak gözler önüne serdi.
HOLLYWOOD’UN KOLEKTİF OYUNCULARI
CLINT EASTWOOD
Oyuncu: 67
Yönetmen: 36
Yapımcı: 22
Müzik: 6
ROBERT DE NIRO
Oyuncu: 113
Yönetmen: 2
Yapımcı: 18
DUSTIN HOFFMAN
Oyuncu: 72
Yönetmen: 2
Yapımcı: 2
TOM HANKS
Oyuncu: 72
Yönetmen: 3
Senaryo: 5
Yapımcı: 12
MEL GIBSON
Oyuncu: 48
Yönetmen: 5
Senaryo: 3
Yapımcı: 7
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