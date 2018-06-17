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“Kolektif olmak sektörde sizi bir adım öne taşıyan en önemli unsur. Hele ki benim gibi jön olmadığı garanti biriyseniz kendi adınıza bir şeyler yapmanız gerekli. Benim en büyük şansım bu işlere oyunculuk için değil yazarlık yapmak için başlamam. Dolayısıyla oynamak istediğim karakterlerin bir projede bana denk gelmesini beklemekle zaman geçirmediğim günler için şükrediyorum. Kendini ifade etmek isteyen herkes kolektif olmak için sınırları zorlamalı.” İbrahim Büyükak’ın ‘Yol Arkadaşım’ı 2 milyon 51 bin izleyiciyle 22 milyon 575 bin TL hasılat elde etti.