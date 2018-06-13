HT Egeli'de yer alan habere göre, Buca Belediyesi, atıl durumda olan alanların ve pazar yerlerinin sportif faaliyete açılması amacıyla başlattığı “Haftada bir gün değil, her gün yaşayan pazar alanı” projesini Ova Kapalı Pazaryeri ile sürdürüyor.

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP 1. Bölge Milletvekili Adayı Zekiye Seda Sönmez, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı. Saz ustası aşıkların seslendirdiği türküler ve aşık kapışmalarıyla başlayan temel atma töreninde Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri adına konuşan Fırat Mahallesi Muhtarı Ayşe Kiriş, mahallelerine çok amaçlı modern tesis kazandırmak için adım atan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür etti.

HER GÜN AÇIK

Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca halkının çok yönlü olarak faydalanabileceği, pazarın kurulmadığı günlerde spordan sanata birçok aktivitenin yapılabildiği, haftanın 7 günü yaşayan çok işlevli pazaryerleri oluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını belirtirken, “Burada spor yapacaksınız, burada eğleneceksiniz, müzik dinleyecek çocuklarınızı gönül rahatlığıyla pırlanta merkezimize bırakarak kendinize zaman ayırabileceksiniz, özel günlerinizi kutlayabileceksiniz. Yani hayata dair gündelik işlerinizi görebileceğiz son derece çağdaş modern bir tesis olacak. Buca ve İzmir’e çok yakışır bir merkeze kavuşacağız. Projemizi 180 günde tamamlayarak Bucalılar’ın kullanımına sunacağız” dedi.

Tesiste neler var

4368 metrekare alana kurulacak Ova Pazaryeri’nde toplam 310 pazar tezgahı yer alacak. 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, tuvalet ve bebek bakım odasının da yer alacağı Ova Kapalı Pazaryeri’nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de inşa edilecek.

180 günde bitirilecek

Ova Kapalı Pazaryeri 180 günde tamamlanarak Bucalılar’a yepyeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

"Başkan Levent Piriştina, muhtarlar ve meclis üyeleri ve davetlilerle birlikte Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nin temelini attı."

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