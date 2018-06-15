Bücür’ün maceralarına tanıtım toplantısı

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Başrolünde SHOW TV’nin fenomen programlarından Güldüy Güldüy Show Çocuk’un yıldızlarından Berat Efe Parlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Umut Kırca’nın üstlendiği filmin toplantısına ekip tam kadro katıldı. Ekim ayında vizyona girecek olan filmi çocuk oyuncu Parlar şöyle özetledi: “Canlandırdığım Umut karakterinin bilgisayarla arası çok iyi. İstanbul’a ailesini bulmak için gelince büyük bir macera başlıyor.”

‘GENÇLER ÇOK ZEKİ’

Filmin yönetmeni Kırca ise, “Gençler çok zekiler. Filmde bunu göstereceğiz” dedi. BKM’nin yeni projesi olan komedi-macera-aksiyon türündeki film, siber uzmanı Umut’un ailesini bulmaya çalışırken İstanbul’u birbirine katmasını konu ediniyor.





